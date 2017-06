Lotto-millionærer i Næstved, Jyllinge og Egtved

Søndag 4. juni 2017 kl. 20:29En Lotto-spiller fra Jyllinge nord for Roskilde fik den helt store gevinst i går. 10 millioner kr. tikker ind på vedkommendes konto for at have vundet hele puljen. Men 2 andre spillere blev også millionærer, fordi de blev udtrukket i Danske Spils ekstra trækning blandt alle vinder kuponer.De 2, som hver modtager 1 million kr., er fra henholdsvis Næstved og Egtved syd for midtjyske Billund.