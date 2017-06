Politiet fyrede løs mod terrors bagmænd og ramte en civil

Søndag 4. juni 2017 kl. 20:11Det engelske politi gik hårdhændet tilværks i London i aftes og i nat, hvor man angreb og dræbte 3 formodede terror bagmænd. Der blev affyret mindst 50 skud, og det førte ulykkeligvis til, at en civil borger også blev ramt. Vedkommende er indlagt med kvæstelser i hovedet.Meldingen fra sygehuset, hvor den tilfældigt ramte mand er indlagt, er mirakuløst, at man forventer ikke kun, at manden overlever, men at han bliver fuldstændig rask.