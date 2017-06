Englænderne går til valg som planlagt medmindre...

Søndag 4. juni 2017 kl. 13:34Den engelske premierminister Theresa May har i middagstunden slået fast, at parlamentvalget på torsdag gennemføres som planlagt. Terror-anslagene i aftes og i nat i det centrale London får hende ikke til at vakle i forhold til valget. Altså gennemføres det medmindre... der skulle ske nye uforudsete begivenheder.Theresa May var synligt vred over terror-anslagene, men nogen egentlig løsning af de grundlæggende årsager er der ikke udsigt til. Det kræver jo forandringer, ikke blot kamp efter parolen hårdt mod hårdt. Hvis ingenting ændres, fortsætter terror-anslagene blot.