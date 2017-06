Motorcyklist svæver mellem liv og død efter solo-ulykke

Søndag 4. juni 2017 kl. 12:09En 45-årig mand svæver mellem liv og død i hænderne på sygehuslæger efter en solo-ulykke på motorcykel midt i nat. Ulykken skete på en lokal vej i et naturområde nordvest for midtjyske Brande. Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen forklaring på ulykken.Det gjorde ikke motorcyklistens tilstand mindre kritisk, at han muligvis havde ligget på ulykkestedet i 1-2 timer, inden han blev fundet.