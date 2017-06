Frygtelig terror-nat i London med 9 dræbte og 20 kvæstet

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 4. juni 2017 kl. 05:12De terror-aktioner, som sent i aftes tog deres begyndelse på London Bridge og i Borough Market, udviklede sig over natten til det frygtede. Med 9 dræbte heraf 3 formodede gerningmænd, som politiet har skudt, og mindst 20 kvæstede, som nu befinder sig mellem hænderne på sygehus-læger.Endnu flere pådrog sig mindre kvæstelser, som de blev behandlet for på stedet.Der foreligger endnu intet overblik og detaljer omkring forløbet af blodudgydelserne, som startede på London Bridge med en varebils påkørsel af mennesker og angiveligt næsten samtidig kniv-angreb på andre i det nærliggende Borough Market.