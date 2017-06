Optræk til nyt kaos omkring folkepension - bliv ikke snydt!

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. juni 2017 kl. 20:43Der er optræk til nyt kaos om den danske folkepension. Folketingets flertal har ophævet reglen om, at borgere skal oplyses om deres ret til folkepension, inden de når pensionalderen. Man skal som hidtil selv søge, men altså kende sin ret. Søger man ikke senest 3 måneder efter pensionretten er indtrådt, taber man penge.De nye regler betyder nemlig, at der kun kan udbetales folkepension med tilbagevirkende kraft for 3 måneder. Er der gået 4 måneder, er 1 tabt o.s.v. Man kan nærmest kalde de nye regler et bevidst forsøg på at snyde borgerne. Så pas på - vær på vagt!Ændringerne er vedtaget af regeringens partier (Venstre, konservative og Liberal Alliance), Dansk Folkeparti og de radikale. De øvrige partier i Folketinget stemte imod.