Fængslet mand på kirkegård besøg i Næstved stak af

Lørdag 3. juni 2017 kl. 18:23En 34-årig fængslet mand, der sidst på formiddagen var på kirkegård besøg i Næstved, så sit snit til at stikke af fra de ledsagende politibetjente. Det lykkedes ham at forsvinde i en bil, som senere viste sig at være forsynet med stjålne nummerplader. Der er ingen enkeltheder iøvrigt om flugten.Politiet har i eftermiddag udsendt en efterlysning, hvor man samtidig gør opmærksom på, at den undvegne mand ikke er farlig.