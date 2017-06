Nye bombe-eksplosioner - nu i forbindelse med begravelse

Lørdag 3. juni 2017 kl. 13:48Der er totalt kaos i den afghanske hovedstad Kabul, hvor bomberne springer til højre og venstre. For kort tid siden endda i forbindelse med en begravelse. Der berettes om mange kvæstede af mindst 3 bombe sprængninger. Begravelsen var af en ung mand, som blev dræbt af politi i går.Udover den unge mand blev også 4 andre dræbt af politi, der skød mod demonstranter, som marcherede gennem Kabuls gader. Deres formål var at demonstrere mod den forringede sikkerhed i landet. Det tør antydes, at sikkerheden ligger i grus med et politi, der skyder mod landets egne indbyggere under fredelig demo.