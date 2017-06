Mand lå død i garage

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 3. juni 2017 kl. 13:32En 74-årig mand, der for 2 måneder siden forsvandt fra sin bolig på et plejecenter i østjyske Horsens, er ved weekendens start fundet død i en garage mindre end 1 km borte. Det var en forbipasserende, der opdagede den døde mand liggende på garagegulvet og slog alarm.Ifølge politiet har den 74-årige ligget i garagen længe, og intet tyder på, at der er foregået noget kriminelt i forbindelse med hans forsvinden.