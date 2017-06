Mand stukket ihjel af bier

Lørdag 3. juni 2017 kl. 11:50En 70-årig norsk mand er død af bistik. Han blev øjensynligt overfaldet af en bisværm på den spanske solkyst, hvor han boede i Mijas ved Malaga. Da en tilfældigt forbipasserende fandt ham livløs, havde han bistik over hele kroppen. Han blev fundet i nærheden af et stort antal bistader.Det er sjældent, at nogen bliver stukket ihjel af honningbier. Normalt er de ikke aggressive.