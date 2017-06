Markant politiker død

Lørdag 3. juni 2017 kl. 11:26Et af de mest markante ansigter i mange års dansk politik, Niels Helveg Petersen er død 78 år. Han satte som leder af de radikale, mangeårigt medlem af Folketinget og minister i talrige regeringer et væsentligt fingeraftryk på det danske samfund. Nu er livet slut efter en opslidende periode med kræft sygdom.Niels Helveg Petersen var en respekteret mand, både for sine personlige og faglige egenskaber. Han blev født i Odense, men voksede op på det nordvestlige Sjælland i en politiker familie, et spor hans egne børn gik videre i.