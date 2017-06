90.000 evakueret under Rock am Ring - grund: terror-alarm

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 2. juni 2017 kl. 22:15Den tyske kæmpe festival Rock am Ring på Nürburgring er for lidt siden stoppet. 90.000 evakueret, indtil videre i fredsommelighed, men underliggende på grund af terror-alarm. Der foreligger ingen enkeltheder om, hvori alarmen består, men politiet har bedt arrangøren om at stoppe straks.Rock am Ring er netop startet og skulle fortsætte til og med søndag. Det er Tysklands største festival og har eksisteret siden 1985. Den afholdes på Nürburgring ved byen Adenau i Rheinland-Pfalz i det vestlige Tyskland.