Putin ser Rusland og USA som fremtidige klima-partnere

Fredag 2. juni 2017 kl. 16:41Den russiske præsident Vladimir Putin har i dag luftet muligheden af, at Rusland og USA bliver fremtidige partnere omkring klima indsatsen - efter at USA i går meddelte sit farvel til den aftale, som i 2015 blev indgået i Paris. Rusland var ikke iblandt de lande, som tiltrådte aftalen.Dermed tegner sig et nyt verdenbillede af de 2 stormagter omkring en klima indsats, hvor der tages hensyn til såvel deres egne lande som internationale forhold. Netop hensynet til det amerikanske folk var den væsentligste årsag til præsident Donald Trumps beslutning om at trække støtten til klimaaftalen tilbage.