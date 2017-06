Cyklister regulært majet ned af bil - mand er i livfare

Fredag 2. juni 2017 kl. 13:54En motion cykeltur for 6 personer i den vestlige omegn af Århus til morgen endte som et mareridt. Cyklisterne blev nemlig majet ned af en bil med en 41-årig kvinde bag rattet. 4 cyklister blev kvæstet, heraf en 41-årig mand livfarligt. Siden ulykken er der ikke kommet nye meldinger om mandens tilstand.Området vest for Århus byder på populære veje og natur, og der cykler mange rundt på egnen. Ulykker er dog sjældne.