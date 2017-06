Realisterne ventede USAs klima farvel - drømmerne er vrede

Torsdag 1. juni 2017 kl. 22:07Den amerikanske præsident Donald Trump har i aften som ventet af realisterne trukket USAs støtte til klimaaftalen indgået i Paris for 2 år siden. Aftalen skader det amerikanske folks interesser, sagde Trump i en lang tale med en klar formulering af, hvad USA har brug for (i modsætning til ikke har brug for).Drømmerne, som til det sidste forsøgte at påvirke og presse den amerikanske præsident, er nu vrede, og det vrimler med skældsord og dommedag profetier.Donald Trumps tale er gengivet i sin helhed på www.whitehouse.gov hvoraf alle væsentlige detaljer i beslutningen om USAs udtræden af klimaaftalen fremgår.