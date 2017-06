Trykte danske kort er netop udgivet for sidste gang

Torsdag 1. juni 2017 kl. 19:52Akkurat som med aviser, hvor den trykte tidalder er svunden, og de digitale aviser har taget teten, forholder det sig nu med by- og landkort. Krak har netop udgivet kortbogen over København og vejkortet over Danmark for sidste gang. I fremtiden findes kortene alene digitalt.Den første kortbog over København udkom i 1770. Hvorfor der altså skrives afslutning på 247 års historie med beslutningen om ikke mere at udkomme på tryk.Det var en forretningmand med navnet Hans Holck, der udgav kortbogen i København første gang. I 1862 overtog Krak udgivelsen.