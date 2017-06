Ung mand anholdt og fængslet for flere hjemmerøverier

Torsdag 1. juni 2017 kl. 18:09En 31-årig mand er blevet anholdt og efterfølgende varetægtfængslet sigtet for at stå bag flere brutale hjemmerøverier mod gamle i den fynske hovedstad Odense inden for de seneste måneder. Alle ofrene var i alderen 79-92 år. Ved røverierne lykkedes det den unge mand i alle tilfælde at få udbytte.Han er fængslet i 4 uger, inden for hvilke politiet må tilvejebringe de nødvendige beviser imod ham.