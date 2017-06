Realkredit-kunder må nu også betale kæmpebøde

Torsdag 1. juni 2017 kl. 13:57Realkredit-koncernen Nykredit, der ejer Totalkredit, har i årevis kæmpet med sine kunder, fordi gebyrerne er steget med himmelfart. Nu er "datteren" (Totalkredit) idømt en bøde på 1 million kr., som realkredit-kunderne dermed også kommer til at betale. Der er jo kun ét sted alle regningerne ender til betaling...Dommen for vildledende markedføring er netop faldet i byretten i København. Forbrugerombudmanden rejste sagen mod Totalkredit på grundlag af 200 klager fra realkredit-kunder. Parterne har efter dagens dom 14 dage til at anke.En detaljeret redegørelse for sagen kan læses på www.domstol.dk under Københavns Byret.