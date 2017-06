Kokainen flyder og 64 anholdt i kæmpe narkosag i Panama

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 1. juni 2017 kl. 09:58Hvis man tror, at Panama kun har noget med sejlads gennem kanalen og skattefiduser at gøre, er det "en ommer". Det mellemamerikanske land er også hjemsted for hård narko-kriminalitet. Eksempelvis har man netop afsløret en fiskerbåd med kokain for 130 millioner kr. og i en omfattende sag er 64 nu anholdt.Der er beslaglagt narko for kæmpe summer (der er tale om milliard-beløb), millioner af kr. i kontanter og biler i snesevis. Sandt at sige flyder kokainen, og det er et rigtig betændt miljø, både "slynglerne" og politiet bevæger sig i.