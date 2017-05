Andelskasse i Slagelse har afleveret banktilladelse

Onsdag 31. maj 2017 kl. 21:54Andelskassen J.A.K. Slagelse har i dag afleveret sin tilladelse til at drive virksomhed som pengeinstitut og værdipapirhandler. Indleveringen sker som led i afviklingen af andelskassen og i konsekvens af, at der ikke længere udøves tilladelseskrævende aktiviteter, herunder modtagelse af indlån.Selskabet er samtidig omdannet til et finansselskab med navnet FS Finans V A/S, hvorfra afvikling af de tilbageværende udlån vil ske. Selskabet vil frem til 1. august have adresse i Slagelse, hvorefter afviklingen vil blive samlet i Finansiel Stabilitet i København.Finansiel Stabilitet overtog 5. oktober 2015 kontrollen med Andelskassen J.A.K. Slagelse, inkl. filialerne i Brenderup, Nykøbing Mors og Thisted og iværksatte afvikling af andelskassen. Alle andelshavere fik nedskrevet deres andelskapital til 0.