Unge mænd stjal fra andres netbank - nu er de fængslet

Onsdag 31. maj 2017 kl. 20:273 mænd i alderen 23-34 år er i dag varetægtfængslet i en sag, der har sit omdrejningpunkt indtil videre i vestjyske Esbjerg. De unge mænd aflurede koder m.m. og stjal efterfølgende fra andres netbank. Omfanget er der ingen oplysninger om, ligesom øvrige informationer om sagen er sparsomme.Politiets tilbageholdenhed med info og rettens beslutning om at lukke dørene i grundlovforhøret i dag er naturligvis udtryk for, at der er nogle kriminelle tråde, man endnu skal have udredt, og at der måske er flere anholdelser forude.De unge mænd fik adgang til andres koder m.m. ved at installere spion-materiale på computere, der var opsat på offentlige steder og som følgelig blev benyttet af mange. Dem advarer politiet nu imod at benytte til eksempelvis netbank.