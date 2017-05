Fodbold-top skal i fængsel

Onsdag 31. maj 2017 kl. 18:21Den tidligere direktør for Parken Sport & Entertainment A/S (Parken) Jørgen Glistrup og den tidligere bestyrelseformand Flemming Østergaard (Don Ø) skal begge i fængsel. Deres ønske om at få landsrettens dom om 1½ års fængsel til dem hver prøvet ved højesteret er afvist, og dermed står afgørelsen ved magt.Udover fængsel fik de begge konfiskeret store beløb, som de havde tjent ved den såkaldte kursmanipulation med Parkens aktier, de er dømt for. Også Parken fik en alvorlig dom, nemlig en bøde på 13 millioner kr., som selskabet umiddelbart efter østre landsrets dom meddelte, man ville betale.Det er procesbevillingnævnet, der har afslået at give tilladelse til at prøve Jørgen Glistrups og Flemming Østergaards sager ved højesteret.