Kæmpe anslag mod folket og ambassader i Afghanistan

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 31. maj 2017 kl. 12:23Mindst 80 dræbte og over 350 kvæstede er de foreløbige meldinger fra den afghanske hovedstad Kabul efter et kæmpe bombe-anslag mod både det lokale folk og ambassader i dag. Også ansatte på den tyske ambassade er kvæstet, og der er anrettet alvorlige skader på bygninger med ambassader fra flere lande.Det gælder foruden den tyske også Frankrigs, Japans og Indiens. Der er fortsat totalt kaos i hovedstaden efter angrebet, som må betegnes som et af de kraftigste, der er sket.