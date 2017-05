Mand øjensynligt myrdet - hans kæreste er anholdt

Onsdag 31. maj 2017 kl. 10:19En 53-årig mand er til morgen død i sit hjem i det midtjyske område mellem Jelling og Givskud. Politiet fandt straks dødfaldet mistænkeligt og anholdt efterfølgende en 27-årig kvinde, der var mandens kæreste og som slog alarm. De 2 boede sammen på adressen, som lige nu undersøges nærmere for spor.Politiet er åbenbart så sikker i sagen, at man agter at fremstille den unge kvinde i grundlovforhør. Dette afklares endeligt i løbet af dagen.