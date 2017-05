55-årig mand fik tæsk på gaden i Nykøbing F bymidte

Tirsdag 30. maj 2017 kl. 20:37En 55-årig mand fik sig en ordenlig omgang tæsk på gaden i Nykøbing F bymidte sent i aftes. 2 sortklædte unge mænd antageligt i 20 års alderen overfaldt helt umotiveret manden og tildelte ham en stribe både spark og slag. Derefter forsvandt de og er ikke set siden.Politiet har ledt efter de unge mænd og sætter liden til, at nogen måske har observeret et eller andet, der kan fælde dem.