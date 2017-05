Aldi knalder døren i for sidste gang i 32 supermarkeder

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 30. maj 2017 kl. 13:42Så kom turen til den tysk ejede supermarked kæde Aldi, som skal rette sit koncept ind efter de danske kunder. 32 supermarkeder, der er for små, lukkes. De øvrige får et løft, Aldi vil være kundernes butik. Hvilket kæden kan blive med stadig stigende omsætning - i 2016 tæt på 3,7 milliarder kr.Aldi har til gengæld svært ved at tjene penge - eller tværtimod. Sidste år gav de 220 supermarkeder et nyt kæmpe underskud på 243 millioner kr.Lukningen af supermarkeder rammer hele landet. 14 på Sjælland, 10 på Fyn og i det sydjyske og 8 i Midt- og Nordjylland.