160 millioner ubeskyttede indbyggere i stormvejr

Tirsdag 30. maj 2017 kl. 10:29Det asiatiske land Bangladesh og dets 160 millioner indbyggere har bevæget sig ind i en kamp med uvejr. De ubeskyttede borgere kæmper mod en cyklon, der med vindhastigheder langt over 100 km/t suser ind over landet fra sydøst. Samtidig vælter det ned med regn.Hele det asiatiske område er i alarmberedskab. I Sri Lanka er mindst 180 dræbt af uvejret, som også ventes at ramme Indien og Myanmar.