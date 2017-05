Dyrepasser dræbt af tiger

Tirsdag 30. maj 2017 kl. 08:25Det var en sand tragedie, der udspillede sig i Hamerton Zoo Park i sydøstengelske Cambridgeshire i går. Hvor en 33-årig kvindelig dyrepasser blev dræbt af en tiger. Det vilde dyr og dyrepasseren mødtes ved en fejl i et aflukket område, hvor den skæbnesvangre katastrofe derefter skete.Den zoologiske have var sen til at meddele sig om det passerede og brugte i stedet kræfter på at dementere, at en tiger var løs, og at dette var årsag til evakuering af alle gæster.