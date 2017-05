Kvalitetslagteri overtages af supermarked-kæmpe

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 29. maj 2017 kl. 23:28Det fynske slagteri Grambogård overtages af supermarked-kæmpen Dagrofa, der sætter sig på 50% af aktierne. Dermed bliver det lille fynske kvalitetslagteri pludselig medspiller i store omgivelser. Om det også kan gøre driften af slagteriet til en endnu bedre forretning kan kun tiden vise. Den er i forvejen god.I 2016 havde Grambogård A/S et overskud på 4½ millioner kr. (2 millioner kr. bedre end 2015). Egenkapitalen er lige over 8 millioner kr., men det er til gengæld ikke meget i det store spil, som slagteriet nu bevæger sig ind i med den nye hovedaktionær, som står bag bl.a. Spar og Meny supermarkederne.