Golf-stjerne anholdt - kørte bil efter alt for meget alkohol

Mandag 29. maj 2017 kl. 20:37Den 41-årige amerikanske golf-stjerne Tiger Woods blev i nat anholdt i Florida for at køre bil efter indtagelse af alt for meget alkohol. Han er i dag løsladt efter, at han har indvilget i at samarbejde om den pinlige spiritussag. Han har endnu ikke selv kommenteret begivenheden.Tiger Woods har været professionel golfspiller siden han var 20 år. Med op og nedture, også på det private område, som nu det aktuelle tilfælde.