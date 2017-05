Faldskærm-udspring i døden

Mandag 29. maj 2017 kl. 08:53En elitesoldat fra den amerikanske flåde sprang i går eftermiddag direkte i døden, da hans faldskærm ikke åbnede sig under opvisning ved en ugelang festival i New Yorks havn. Tusindvis af tilskuere overværede ulykken, og at den dræbte faldskærm-udspringer blev bjærget livløs fra vandet.Flådesoldaten blev hastigt bragt på sygehus, men lægerne kunne ikke bringe ham tilbage til livet.