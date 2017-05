Forandringerne er i gang - kig på 2 præsidenter med navnet Donald

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 28. maj 2017 kl. 23:42Der er sat skub i forandringerne i verden. Af flygtninge-strømmen til Europa. Af de engelske vælgeres klare farvel til EU-bureaukratiet. Af de amerikanske vælgeres valg af Donald Trump som landets nye præsident. Men modstanden mod forandringerne er enorm. Fra bureaukratiet ikke mindst i EU, hvorfra politikere og (ansatte) bureaukrater tillader sig at kritisere folket i de enkelte lande, og lande uden for EU-kredsen. Tillader sig at kritisere politikere og ja, selv præsidenten i verdens mægtigste land USA. Den forløbne uge viste vejen i de fortsatte forandringer. Nu bliver det mandag, og snart er der nye budskaber, der vil ryste de konservative kræfter i deres grundvold. Samt mobilisere bureaukratiet til ny modstand over for forandring.USA-præsident Donald Trump havde stor succes i arabiske og mellemøstlige lande i ugens løb. Derefter mødte han respekt i Nato-regi, men tilsidst nærmest foragt i EU og fra de EU-lande, som er deltagere i den forlængst forældede økonomiske konstruktion G7-landene.Kig på de 2 præsidenter med navnet Donald på billedet her. USAs 1. mand Donald Trump (70 år) er forretningmanden, der tænker anderledes og vil rydde op i sit eget land - og i verden, hvis han kan. Præsident for EU-rådet Donald Tusk (60 år) er bureaukraten, der altid har været engageret i politik og absolut ingen erhververfaring har som Trump - han vil bevare og udbygge bureaukratiet. De 2 (modsætninger) er symbolet på, hvor verden befinder sig i dag... Klik her for at læse artiklen 17. januar om "2017 bliver de store forandringers år - præsident Trump del af æren". Ja, længere er det ikke siden, og der er sket meget siden - og meget mere vil ske. Det næste allerede i den kommende uge, når USA meddeler sig omkring klimaaftalen, som man næppe vil bakke op.