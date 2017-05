Murermester på Møn erklæret konkurs efter 1 år

Søndag 28. maj 2017 kl. 22:39Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over murermester Alexander Bonne, Nymarksvej 21 i Stege. En fallit efter kun lige omkring et enkelt år som selvstændig. Hvilket viser, hvor svært det er at starte en ny virksomhed, ikke mindst inden for håndværkfag.Alexander Bonne drev firmaet som personligt ejet fra adressen Storegade 70 B i Stege.