Kørte 25 meter over mark og tilsidst ned i en havedam

Søndag 28. maj 2017 kl. 18:27En 74-årig mand stod bag dagens indtil videre mest usædvanlige begivenhed, som udspillede sig ved Åkirkeby på Bornholm. Formentlig forårsaget af et ildebefindende mistede han herredømmet over sin bil og kørte først 25 meter over en mark for tilsidst at ende i dammen i en have.Ingen andre var impliceret i den utraditionelle ulykke. Den ældre bilist blev bragt til øens sygehus, og der er ingen melding om hans tilstand.