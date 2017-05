Menneske mylder på åben gade ramt af selvmord-bombe

Søndag 28. maj 2017 kl. 14:49I går var det Afghanistan, i dag Irak - der er blevet mål for en selvmord-bomber. I en forstad til hovedstaden Bagdad blev et menneske mylder på åben gade ramt af eksplosionen, som indtil videre har kostet 9 tilfældige og intetanende livet. Der er endnu ingen meldinger om antallet af kvæstede.Selvmord-angrebene er på det seneste tiltaget i Irak og de omkring liggende lande i takt med den internationale koalitions øgede kampe mod oprørgruppen Islamisk Stat (IS). Om IS stod bag dagens dødbringende bombe, foreligger der dog ingen erklæring om - endnu.