Millionvis af plastik-stykker danner et sandt ocean

Søndag 28. maj 2017 kl. 12:03Da den norske olie-milliardær, fiskeren Kjell Inge Røkke for 1 måned siden bekendtgjorde, at han vil bruge noget af sin formue på oprydning i havets plastik ocean, ramte han plet. Nu har forskere dokumenteret, hvor skrækkeligt det står til - med opdagelsen af millionvis af plastik-stykker ved en ubeboet ø i Stillehavet.Der bor ingen i tusindvis af kilometers afstand fra øen, men alligevel har forskerne målt bestanden af plastik-stykker til ca. 38 millioner. Der er altså nok at tage fat på for Røkkes kommende skib, der menes at kunne fjerne 5 tons plastik dagligt fra havet.