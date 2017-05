Ombrust band-stifter død

Lørdag 27. maj 2017 kl. 23:10Den ekvilibristiske sanger og musiker og band-stifter Gregg Allman er død 69 år. Et ombrust liv for en amerikansk multikunstner er dermed slut. Et liv som begyndte i Nashville, Tennessee, fortsatte via Florida og sluttede i hans hjem i Savannah i staten Georgia.Gregory Allmans musikkarriere begyndte i midten af 1960erne, og han var stifter af The Allman Brothers Band i 1969. Skabte mængder af musik, men i samme moment det ombruste liv. Hvor narko og alkohol i perioder var et kæmpe problem.