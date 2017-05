Motorcyklist død i styrt

Lørdag 27. maj 2017 kl. 22:31En 45-årig nordfynsk mand styrtede i eftermiddag på sin motorcykel i den vestlige bydel i Odense. Manden døde, men om det var forårsaget af styrtet eller om han fik et ildebefindende inden, vides ikke. Det skal nærmere undersøgelser forsøge at klarlægge.Politiet mener ikke umiddelbart, at ulykken/styrtet har kunnet være årsag til motorcyklistens død.