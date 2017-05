Mand kvæstet af knivstik i forbindelse med karneval

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 27. maj 2017 kl. 16:43Den nordjyske storby Ålborg syder i solen af karneval. Men det har ikke altsammen været festligt i eftermiddag. Eksempelvis er en ikke nærmere identificeret mand blevet alvorligt kvæstet af knivstik. Politiet har siden overfaldet ledt efter 2 mænd, som menes at stå bag.Det årlige karneval har samlet både mange deltagere og tusindvis af tilskuere, men stemningen lider noget under massevis af politifolk. Desuden også æstetisk af store lastbiler, som politiet har foranlediget parkeret på kryds og tværs rundt om i byen - for at forhindre terror!