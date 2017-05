Brutal morgenstund - mindst 18 dræbt af bilbombe

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 27. maj 2017 kl. 10:05Der bliver aldrig fred og ro i de arabiske områder. Denne lørdag er begyndt med en brutal morgenstund i det sydøstlige Afghanistan, hvor en umådelig kraftig bilbombe har dræbt og kvæstet i stort tal. De første 18 dræbte, mange kvæstede - og en melding om, at antallet af døde vil stige.Bilbomben blev sprængt i nærheden af en idrætplads, hvorfor også mange børn var i området. Eksplosionen var så kraftigt, at man har svært ved at finde ud af, om de dræbte er civile eller soldater. At det kunne være soldater begrundes med en nærliggende militær base.