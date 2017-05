57 anholdt under uro i Århus

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 26. maj 2017 kl. 22:49Det går øjensynligt ukontrolabelt for sig i aften i Århus-bydelen Brabrand. 57 er anholdt under uro/stridigheder mellem områdets grupper, og politiet er talstærkt tilstede i forsøg på at holde situationen under kontrol. Hvad stridighederne omfatter er ikke oplyst.Blandt de anholdte er flere medlemmer af organiserede bander. Alligevel er det en utopisk situation at anholde så mange på et formentlig løst grundlag. Aftenen og natten vil vise, om det udvikler sig til det værre.