Ung sangerinde viser kunstens sande ansigt efter bombe-terror

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 26. maj 2017 kl. 21:50Svaret på vold er at rykke tættere sammen, at hjælpe hinanden, elske mere, synge højere og være mere venlige og gavmilde end nogensinde før. Ordene er koncentrat af, hvad den unge sangerinde Ariana Grande i dag skriver på internettet, hvor hun dermed viser kunstens (og sit) sande ansigt efter bombe-terroren i Manchester.Nu har hun taget bladet fra munden efter den grufulde tragedie, som udspillede sig lige efter, at hun havde forladt scenen i mandags. Hvor 22 blev dræbt og 64 alvorligt kvæstet af en selvmord-bomber.Ariana Grande bebuder en velgørenhed koncert i Manchester med det formål at indsamle penge til ofrene og/eller deres familier.