Georg Jensen er blevet et bekosteligt bekendtskab

Da en investorgruppe med afsæt i den arabiske stat Bahrain i slutningen af 2012 købte virksomheden Georg Jensen for 800 millioner kr., mente de nye ejere, at der var et stort marked rundt i verden - som københavnsk baserede Georg Jensen ikke havde fået tag i. Det er imidlertid ikke indfriet, og design-ikonet er blevet et bekosteligt bekendtskab.Store underskud med et 3-cifret i million-klassen i 2016 er, hvad araberne er blevet præsenteret for. Men de holder ud - og tror nok stadig på projektet. Selvom der i fjor blev lukket 12 Georg Jensen butikker rundt i verden, og der nu er 120 af dem.Georg Jensen er ejet af et selskab registreret i Holland og med en bestyrelse af forretningfolk, hvoraf flertallet er bosiddende i England.