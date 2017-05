25 i bus med kristne dræbt og lige så mange kvæstet

Fredag 26. maj 2017 kl. 18:27Det er endnu uvist, hvem der stod bag et brutalt og dødbringende angreb på en bus med over 50 kristne på vej til ceremoni i nærheden af den egyptiske hovedstad Kairo. 28 blev dræbt på stedet af maskingevær kugler, mens lige så mange blev alvorligt kvæstet.Egypten og ikke mindst hovedstaden er genstand for blodig religiøs konflikt, men også det egyptiske militær og oprørgruppen Islamisk Stat (IS) kæmper i landet.