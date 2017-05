Ung bilist død 11 dage efter voldsom frontal kollision

Fredag 26. maj 2017 kl. 11:20En 18-årig mand er død nu 11 dage efter, at han blev alvorligt kvæstet ved en frontal kollision bag rattet i sin bil med en varebil på omfartvejen ved nordjyske Skive. Den modkørende kom pludselig over i hans vognbane, og den voldsomme kollision var uundgåelig.Den unge bilist blev fløjet til universitetsygehuset i Århus, hvor lægerne siden har kæmpet for hans liv, men nu måtte opgive.Manden i varebilen havde øjensynligt fået et ildebefindende på grund af sin sukkersyge, hvorfor han endte med at køre over i den modsatte vejbane.