61-årig kvinde tog cyklen og forsvandt fra sit hjem

Fredag 26. maj 2017 kl. 10:04En 61-årig kvinde er forsvundet fra sit hjem i Ølstykke mellem Roskilde og Hillerød. Hun tog ganske enkelt sin cykel og kørte bort (i deprimeret tilstand) sent onsdag aften og er ikke set siden. I går eftersøgte politiet bl.a. med helikopter og hunde hende, men fandt ingen spor.Man har også udsendt en egentlig efterlysning af den forsvundne kvinde i håb om, at nogen iagttager hende og kan hjælpe med at få hende hjem i trygge omgivelser.