Kampklædt politi - til fodbold

Fredag 26. maj 2017 kl. 09:40Både sporten og bureaukratiet har udviklet sig i den forkerte retning. Det blev dokumenteret i forbindelse med gårsdagens pokalfinale mellem fodboldklubberne Brøndby IF og FC København (FCK). Hvor kampklædt politi optrådte, men absolut ikke hører hjemme til fodbold.Det er bureaukratiets fejl at tro, at man blot kan sætte politimagt ind, så ordner alting sig. Det er tilskuerne skyld, at det er nødvendigt, og at volden er mere end en enkelt "på snuden" (som man altid har kendt til).Resultatet af den helt forkerte indgang til tingene var 20 politifolk ramt af kasteskyts og 14 anholdte tilskuere. Hvilket i næste fase blot skaber yderligere mismod og konflikt. Til skade for sporten og fællesskabet.