Mere bureaukrati - Danmark får teknologisk ambassadør

© Copyright 2017 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 25. maj 2017 kl. 23:02Den danske ambassadør i Indonesien Casper Klynge (43 år) er udpeget til teknologisk ambassadør og får hjemsted i Silicon Valley (Californien). Hvor der også ansættes yderligere folk, ligesom der etableres et sekretariat i udenrigsministeriet i København. Altså mere bureaukrati.Regeringen forklarer sig med, at der er tale om en ny satsning inden for teknologi og digitalisering.Casper Klynge, der er samfundvidenskabeligt uddannet på Roskilde og København universiteter, tiltræder det nye job efter sommerferien.