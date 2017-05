Russisk journalist dræbt af skud - han skrev om for meget

Torsdag 25. maj 2017 kl. 17:45En 42-årig russisk journalist (Dmitry Popkov) er fundet dræbt af skud ved sit hjem i den sibiriske by Minusinsk. Politiet har i dag tilkendegivet, at han blev myrdet, fordi "han skrev om for meget" - forstået som om korruption og kritiserede magtens elite. Han grundlagde i 2014 en kritisk avis.Likvideringen af Dmitry Popkov er den 2. af denne brutale slags på journalister i Rusland i år.