Investeringfirma i Rødbyhavn erklæret konkurs

Torsdag 25. maj 2017 kl. 14:57Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over investeringfirmaet Mokker Invest ApS, Syltholmsgade 15 i Rødbyhavn. Fallitten følger efter års dårlige regnskaber og senest også begæring om tvangopløsning. Gælden var allerede for 2 år siden over 1,1 million kr.Egenkapitalen var på det tidpunkt negativ med 629.000 kr.